Governo envia ao Parlamento propostas de taxistas para modernizar sector

O relatório de um grupo de trabalho com 13 medidas acordadas entre Governo e as duas associações de taxistas, que prevê a modernização do sector dos táxis para fazer frente às novas plataformas, será enviado pelo Ministério do Ambiente ao Parlamento, noticia o “Jornal de Notícias”.

Entre as medidas acordadas está a aplicação de um preço de feriado nos dias 24 e 31 de dezembro e a determinação de que os táxis não possam ter mais de 10 a 12 anos, sendo que os novos veículos exibirão as cores preto e verde. Mais, os taxímetros terão novas funções, dar-se-á lugar introdução da fatura eletrónica em todos os táxis e será criada uma plataforma nacional que integre as aplicações já existentes de serviços de táxis de todo o país.

A redução de 70% de imposto sobre veículos nos carros menos poluentes e a dedução do IVA na gasolina e na energia elétrica usadas para abastecer táxis híbridos e elétricos, também são medidas incluídas na proposta que a tutela passará aos legisladores.