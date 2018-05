Governo e patrões de acordo sobre a lei laboral, mas a CGTP fica de fora

O Governo e os parceiros sociais chegaram esta quarta-feira a acordo sobre a nova lei laboral de combate à precariedade. A proposta apresentada pelo Governo foi aprovada com os pareceres favoráveis de todos os parceiros, à exceção da CGTP, que considera que o acordo se traduz numa “forma encapotada de se manter a precariedade” e decidiu ficar de fora do entendimento.

“[A proposta apresentada] não corresponde aquilo que seria desejável e exigível, quando tivemos um Livro Verde das relações laborais contra a antiga legislação do trabalho e este não mexe nas questões mais significativas no que respeita à precariedade e à contratação coletiva”, afirmou o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, à saída da Concertação Social.

Entre as razões apontadas para o chumbo da proposta de acordo estão o período experimental de trabalho, que a CGTP considera “demasiado longo”; a caduducidade de contrato de trabalho a termo; a contribuição adicional por rotatividade excessiva para a Segurança Social a ser aplicada às empresas que apresentem uma percentagem de contratação a termo superior à média e o alargamento do banco de horas. Arménio Carlos reconhece, no entanto, que houve algumas evoluções, nomeadamente nos contratos de trabalho a prazo, cujo limite passa de três para dois anos.