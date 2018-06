Governo diz que défice de 0,9% do PIB confirma “tendência de consolidação das contas públicas”

O Ministério das Finanças considera que resultados apresentados esta sexta-feira nas Contas Nacionais do primeiro trimestre de 2018 confirmam a tendência de consolidação das contas públicas.

“Estes dados traduzem a dinâmica positiva da economia portuguesa e confirmam a tendência de consolidação das contas públicas, que é essencial para atingir o défice de 0,7% previsto para 2018 no Programa de Estabilidade 2018-2022”, explicou o ministério de Mário Centeno, em comunicado.

Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o défice orçamental situou-se nos 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) até março, em contas nacionais, abaixo dos 10,6% registados no período homólogo, mas acima da meta do Executivo português para o conjunto do ano, de 0,7%.