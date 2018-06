Governo diz que banca pagou em impostos em 2017 quase 2 mil milhões de euros

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em entrevista ao programa Negócios da Semana, de José Gomes Ferreira, na SIC Notícias, disse que o setor bancário pagou em 2017, mais de dois mil milhões de euros em impostos (também com IRC). O conjunto do setor financeiro (incluindo as seguradoras) pagou cerca de 3 mil milhões de euros, revelou o membro do Governo.

O Governo criou um grupo de trabalho para rever os benefícios fiscais e deduções fiscais, liderado pela economista Francisca Guedes de Oliveira e que é composto por 12 pessoas e foi dado o prazo para a entrega do relatório até 31 de março de 2019. O grupo de trabalho tem até essa data para apresentar ao Executivo um relatório com a lista dos benefícios fiscais. O objetivo é analisar esses benefícios para perceber quais devem permanecer em vigor e quais devem ser substituídos por outros instrumentos ou mesmo desaparecer. O relatório vai fazer uma avaliação do custo-benefício dos benefícios fiscais.

O exercício no final deve ter um impacto neutro, disse Mendonça Mendes.