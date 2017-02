Governo satisfeito por Bruxelas reconhecer “melhoria generalizada” dos indicadores

“A Comissão Europeia (CE), nas Previsões de Inverno sobre a economia portuguesa, reconhece o sucesso da estratégia económica do Governo,” sublinha o ministério liderado por Mário Centeno, em comunicado. “Regista-se uma melhoria generalizada dos indicadores em 2016 e a 2017”.

O ministério realça que a projeção do défice público foi revista em baixa, em 0,4 pontos percentuais (pp) em 2016 e em 0,2 pp em 2017. “Portugal cumpre as metas a que se comprometeu. O crescimento foi revisto em forte alta para 1,3% em 2016 e 1,6% em 2017, mais 0,4 pp. nos dois anos. As previsões da CE aproximaram-se das projeções do Governo, confirmando o seu realismo”.

Explica que a Comissão reviu a previsão de ajustamento estrutural em 2016, de -0,1% para 0%, adiantando que com o apuramento final das contas públicas de 2016 “tornar-se-á ainda mais evidente a melhoria do saldo estrutural”.

O ministério frisa que Bruxelas “confirma a sustentabilidade do padrão de crescimento da economia com a manutenção de um excedente externo ao longo do horizonte de projeção. Reconhece os sólidos sinais de aceleração do investimento privado no final de 2016 e início de 2017, assente no aumento da confiança e na melhoria das condições de crédito. O apoio ao investimento e a estabilização do setor financeiro são prioridades absolutas do Governo”.

“Ao longo do horizonte de projeção, o défice ficará claramente abaixo dos 3% e o rácio da dívida pública entrará numa trajetória descendente. A correção durável e sustentável do défice, garante as condições para a saída de Portugal, já este ano, do Procedimento por Défices Excessivos.

A CE anunciou esta manhã que o défice público é previsto cair para 2% do PIB em 2017, principalmente devido a uma operação não-recorrente (a recuperação de uma garantia dada ao BPP que vale 0,25% do PIB), à continuação da recuperação económica moderada e a política monetária acomodatícia. Alertou, contudo, que os riscos ao outlook orçamental estão inclinados negativamente, ligados às incertezas que rodeiam as perspetivas macroeconómicas e o potencial impacto no défice de medidas para apoiar a banca.