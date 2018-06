Governo disponibiliza mais 5 milhões de euros para projetos turísticos no interior do país

O Governo de António Costa vai disponibilizar mais 5 milhões de euros para financiar projetos turísticos em regiões do interior do país. O programa Valorizar foi anunciado esta sexta-feira pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e deve incluir projetos turísticos como a rota judaica, enoturismo e turismo equestre e militar.

O anúncio foi feito durante uma visita da secretária de Estado do Turismo ao concelho de Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, acompanhada do embaixador do Estado de Israel em Portugal, Raphael Gamzou. Ana Mendes Godinho considera que “tem sido grande” a taxa de execução do programa Valorizar desde que foi implementado e os desafios ao setor não param de aumentar.

A secretária de Estado adiantou que o Alentejo é o destino turístico que “mais está a crescer” em Portugal este ano em Portugal, dada a “redescoberta” da região. Durante a visita, o município inaugurou as obras de requalificação de três artérias, num investimento de 500 mil euros e a Galeria Garcia de Orta, no edifício das antigas termas, no valor de 300 mil euros.