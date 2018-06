Governo dispensa reforço das inspeções às matrículas escolares

O período de matrículas, que termina esta sexta-feira para o pré-escolar e 1.º ciclo, não tem qualquer reforço da presença da Inspeção-Geral da Educação e da Ciência (IGEC) nas escolas. O Ministério da Educação “confia nos diretores” e acredita que o processo está a decorrer dentro da normalidade, avança o jornal “Diário de Notícias”.

“O Ministério da Educação confia nos diretores para aplicar o novo despacho das matrículas”, afirma o gabinete do Ministério da Educação. “A seriação de alunos de acordo com as prioridades estabelecidas, só se inicia uma vez terminada esta primeira fase, sendo só depois divulgadas as listas de admitidos em cada estabelecimento de ensino (meados do próximo mês)”.

No ano passado, os diretores das instituições escolares contestaram a implementação um novo despacho das matrículas que, entre outras coisas, integra o escalão de ação social na lista de prioridades e determina que o local de residência só é critério quando o aluno mora na mesma casa do seu encarregado de educação.