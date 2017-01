Governo deve aprovar esta semana alternativa ao chumbo da TSU

O Governo deverá aprovar esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, as alternativas à redução da Taxa Social Única (TSU) para os empregadores, avança a SIC Notícias.

A redução em 1,25 pontos percentuais da TSU, acordada com as confederações patronais e a UGT na concertação social, no âmbito do acordo para o aumento do salário mínimo, vai ser apreciada no Parlamento na quarta-feira a pedido do BE e do PCP e é provável que chumbe, uma vez que o PSD já disse que vai votar ao lado da esquerda.

Segundo a estação de televisão, no dia seguinte, o Governo aprovará as medidas alternativas, que passam pela redução do Pagamento Especial por Cconta, pela aprovação de créditos fiscais, pela baixa de preços da energia para as empresas, entre outras.