Governo de Mariano Rajoy perto de ser derrubado e substituído pelo PSOE

O voto anunciado na quinta-feira dos cinco deputados do Partido Nacionalista Basco (PNV) deverá dar ao secretário-geral do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Pedro Sánchez, a maioria absoluta de 176 lugares necessários para afastar Mariano Rajoy e automaticamente ocupar o seu lugar à frente do executivo espanhol.

“Nós acreditamos que respondemos ao que os cidadãos bascos pedem maioritariamente […] votando sim”, disse no hemiciclo na quinta-feira Aitor Esteban, porta-voz dos deputados nacionalistas bascos.

Os socialistas espanhóis, que têm apenas 84 deputados num total de 350, deverão conseguir juntar 180 votos com a ajuda do Unidos Podemos (extrema-esquerda), dos nacionalistas bascos e dos independentistas catalães.