Governo de Mariano Rajoy caiu. Pedro Sánchez é o novo presidente do Governo espanhol

A moção de censura foi aprovada no parlamento espanhol. O secretário-geral do PSOE já foi nomeado como o novo presidente do governo espanhol.

Mariano Rajoy já não é presidente do Governo espanhol. A moção de censura apresentada esta sexta-feira pelo PSOE teve a aprovação de 180 votos, contra 169 e uma abstenção. Deste modo o governo de direita de Mariano Rajoy é substituído pelo líder do PSOE, Pedro Sánchez. Mariano Rajoy estava na presidência desde 2012. Os partidos PSOE, Podemos, Compromís, ERC, PdeCAT, Bildu, e PNV conseguem através da moção de censura conduzir o sétimo presidente da democracia espanhola, Pedro Sánchez, que será o terceiro socialista a ocupar este cargo. O voto anunciado na quinta-feira dos cinco deputados do Partido Nacionalista Basco (PNV) deu ao secretário-geral do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Pedro Sánchez, a maioria absoluta de 176 lugares necessários para afastar Mariano Rajoy e automaticamente ocupar o seu lugar à frente do executivo espanhol. Continuar a ler Os socialistas espanhóis tinham apenas 84 deputados num total de 350, conseguiram deste modo juntar 180 votos com a ajuda do Unidos Podemos (extrema-esquerda), dos nacionalistas bascos e dos independentistas catalães. Para convencer o PNV, Sánches garantiu que manteria o orçamento para 2018 aprovado na semana passada e que prevê apoios económicos importantes para o País Basco. Aos separatistas catalãs, o líder socialista assegurou que “no seio da nação espanhola há territórios que também sentem que são nações” e avançou que é possível “coexistir no quadro da Constituição”. A grande incógnita agora passa por saber quanto tempo é que um Governo liderado por Sánchez poder aguentar-se com uma maioria considerada muito instável.