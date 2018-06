Governo da Venezuela prepara-se para mandar ocupar casas de emigrantes, alerta o CDS Madeira

O Governo da Venezuela terá entre mãos um levantamento sobre as casas vazias dos emigrantes para as entregar à população. O alerta foi dado ao CDS Madeira por várias pessoas regressadas daquele país e que temem perder as suas residências.

Segundo explicou esta segunda-feira o líder regional dos centristas, António Lopes da Fonseca, a medida será fundamentada por um decreto-lei ao abrigo de um programa denominado ‘Ubica tu casa’.

“Os emigrantes madeirenses na Venezuela temem que o Estado possa subtrair-lhes as suas casas, criando para o efeito uma lei impositiva. O receio da comunidade está a provocar profunda apreensão”, afirma Lopes da Fonseca.