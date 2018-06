Governo da Madeira já entregou candidatura do Novo Hospital para Projeto de Interesse Comum

A Madeira já apresentou a candidatura do Novo Hospital a Projeto de Interesse Comum. O documento foi entregue no Ministério das Finanças a João Leão, secretário de estado do Orçamento.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, afirmou que este é mais um passo em frente no sentido de colocar o Novo Hospital como Projeto de Interesse Comum. O governante diz que agora a candidatura da Madeira vai ser “objecto de avaliação” por parte do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras.

A candidatura foi anda entregue ao Ministério da Saúde.