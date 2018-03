Governo da Madeira atribui 10 mil euros para AMO-TEatro

O Governo Regional da Madeira estabeleceu um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com a Casa do Povo da Camacha, no valor de 10 mil euros, para a organização do festival AMO-TEatro, que está integrado nas atividades da Amostra de Teatro da Madeira.

O AMO-TEatro realiza-se entre 23 de março e 1 de abril. No programa está prevista a participação de seis grupos do Continente, uma companhia dos Açores, quatro grupos regionais e uma produção de Moçambique.

Durante o festival vão realizar-se eventos na área do drama, teatro de improviso, teatro infanto-juvenil, comédia, tragicomédia, marionetas, teatro físico e stand-up comedy.