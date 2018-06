Governo da Madeira aprova proposta que retifica orçamento e alteração ao PIDDAR

O conselho de governo desta quinta-feira aprovou a proposta de Decreto Legislativo Regional que retifica o Orçamento da Madeira bem como as alterações ao Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma (PIDDAR).

Estas medidas aprovadas em conselho de governo vão agora ser sujeitas a aprovação da Assembleia Legislativa da Madeira.

Foi ainda celebrado um contrato-programa com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) num montante que não excede os 320 mil euros com o intuito de prestar apoio aos proprietários das habitações degradadas “para realização de obras de recuperação e/ou beneficiação” ao abrigo do Programa para Recuperação de Imóveis

Degradados.