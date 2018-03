Governo dá “luz verde” a promoções de militares da GNR

O Governo autorizou promoções relativas ao ano de 2016 de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR). Em causa estão 580 militares que tiveram já ‘luz verde’ dos ministros das Finanças e da Administração Interna num despacho conjunto publicado nesta terça-feira, 20 de março, em Diário da República.

“São autorizadas promoções relativas ao ano de 2016 de militares da GNR”, lê-se no diploma que remete os efeitos remuneratórios das promoções para o dia seguinte ao documento oficial de promoção.

Para estas promoções é fixado um número máximo de 581 atualizações salariais de acordo com os postos que variam entre 119 promoções de guarda-principal a cabo por antiguidade, passando por 16 promoções do posto de tenente-coronel a coronel até 94 de cabo-chefe a cabo mor.

A Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2018 prevê que podem ocorrer promoções de militares, nomeadamente, da GNR, mediante despacho prévio dos membros do Governo responsáveis pela área onde se integra o órgão, serviço ou entidade em causa e pela área das finanças e da administração pública. As despesas decorrentes das promoções serão integralmente suportadas pelos montantes disponibilizados à GNR pelo OE/18.

O diploma hoje publicado salienta que o Comando-Geral da GNR apresentou informação fundamentada que justifica a necessidade de ocorrerem promoções, no rigoroso cumprimento dos quantitativos que decorrem da aplicação da Lei que aprova a orgânica da Guarda Nacional Republicana.

“De acordo com a fundamentação apresentada, considera -se imprescindível garantir o bom funcionamento da instituição através, nomeadamente, da promoção dos seus militares ao posto imediato, possibilitando o provimento dos lugares e cargos constantes da respetiva orgânica por militares com o posto que legalmente lhes corresponde”, justificam os ministros Mário Centeno e Eduardo Cabrita no despacho publicado nesta terça-feira.

Segundo os governantes, estas promoções têm em conta “o nível de responsabilidade inerente às funções a exercer, atenta a especial relevância das competências que lhes estão atribuídas, assegurando -se assim a regularidade do seu exercício e o seu eficiente desempenho”.

1.124 militares alvo de actualizações salariais a partir de abril

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG) revelou na sexta-feira passada que cerca de 2.500 militares da GNR vão ser promovidos e ter as carreiras descongeladas a partir de Abril, após uma reunião com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o descongelamento das carreiras dos militares da corporação.

Segundo o presidente da APG, César Nogueira, 1.335 militares vão ter as carreiras descongeladas em abril, sendo este número correspondente ao efectivo da GNR que não teve qualquer tipo de promoção entre 2011 e 2017, período em que as carreiras estiveram congeladas.

Os restantes 1.124 militares alvo de actualizações salariais a partir de abril são aqueles que vão ser promovidos, adiantou César Nogueira, realçando que se trata de promoções relativas ao ano de 2016.

O presidente da APG explicou que 581 promoções já foram concretizadas e as restantes 543 vão ser publicadas “nas próximas semanas”, segundo garantiu na reunião o ministro Eduardo Cabrita. Faltam ainda realizar as promoções referentes a 2017, que abrangem 2.930 militares.