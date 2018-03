Governo cria taxa para penalizar empresas com demasiados contratos a termo

O Governo vai avançar com uma taxa para penalizar as empresas que tenham uma rotatividade de trabalhadores acima da média, como consta da proposta que o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, apresenta esta sexta-feira aos parceiros sociais. A medida faz parte do pacote mais vasto, que visa reduzir a precariedade do mercado de trabalho.

A criação desta taxa foi anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa em entrevista à revista Visão e fazem parte de uma série de alterações à legislação laboral que serão apresentadas aos representantes das confederações patronais e das centrais sindicais – uma matéria que é um dos pontos mais sensíveis entre o Governo e os partidos à sua esquerda que constituem a maioria parlamentar.

“Haverá uma taxa que incidirá sobre as empresas que abusem da rotação, relativamente ao respectivo sector. É evidente que os sectores não são todos o mesmo. O turismo e a agricultura, pela sua própria natureza, têm que ter maior número de contratação a termo do que outros sectores”, afirmou António Costa, garantindo que a penalização não será feita em sede de Taxa Social Única (TSU).