Governo cria sistema de informação nacional sobre embarcações

O Governo criou uma base de dados nacional sobre embarcações e marítimos que estará em vigor no próximo dia 1 de julho, de acordo com o decreto lei publicado esta segunda-feira em Diário da República. Trata-se do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos (SNEM), uma plataforma de dados eletrónica a nível nacional que visa manter atualizada a informação relativa às embarcações, aos marítimos e a outros factos relacionados com a atividade marítima portuguesa.

“Devem ser inseridos no SNEM os dados e informação relativos a: embarcações de comércio, rebocadores, investigação e auxiliares; embarcações de recreio; embarcações de pesca; marítimos, incluindo os atos relacionados com o exercício da atividade profissional de marítimo; vistorias realizadas no âmbito dos procedimentos de registo e de certificação das embarcações referidas nas alíneas anteriores, bem como aos respetivos certificados emitidos; cartas de navegador de recreio; entidades acreditadas a ministrar formação no âmbito da atividade marítima e respetivos atos de certificação”, pode ler-se no diploma publicado esta manhã [nº 43/2018].

A consulta da informação que consta deste sistema está reservada às entidades fiscalizadoras, autoridades judiciárias, órgãos de polícia criminal, agentes de execução, Autoridade Tributária e Aduaneira e serviços de Segurança Social, de acordo com a legislação. No entanto, pode ser divulgada (para estatística, registo histórico ou investigação) mediante a devida autorização da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a entidade responsável pela gestão do sistema em causa e pelo tratamento dos dados inseridos no mesmo.