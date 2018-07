Governo cria programa com 19 medidas para dinamizar o empreendedorismo

Objetivo passa por dar apoio a jovens empresas com especial enfoque nas áreas do turismo, comércio e restauração, através do programa 'Startup Portugal' que conta com um investimento de 300 milhões de euros.

O Governo português lançou 19 medidas que visam dinamizar o empreendedorismo. O programa ‘Startup Portugal’ foi apresentado esta segunda-feira no ‘Lisbon Art Center & Studios’ e terá um investimento de 300 milhões de euros, com o objetivo de apoiar jovens empresas com especial enfoque nas áreas do turismo, comércio e restauração. Estas medidas contemplam também algumas mudanças em programas que já existentes, como o ‘Startup Voucher‘, o ‘Vale Incubação’, e ‘Momentum’. Uma das principais novidades do programa ‘Startup Portugal’, diz respeito à criação de um centro de inovação no turismo, de onde irá surgir a ‘Digital Tourismo Academy’, que consiste num programa de capacitação de empresas turísticas para este formato. Continuar a ler Existirá ainda a criação de cursos de formação para empreendedores e trabalhadores de startups, que serão comparticipados em 90% através do programa operacional competitividade e internacionalização (COMPETE), no qual o Governo deseja formar pelo menos, 1.200 pessoas. Outra novidade passa por uma linha denominada ‘ADN Startup’, que terá 10 milhões de euros à disposição de empresas que tenham até quatro, ou menos anos de existência e com pelo menos 15% de capitais próprios.