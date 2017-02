Governo contraria OCDE e espera desemprego abaixo dos 10%

Mário Centeno, que falava durante a apresentação do Relatório Económico da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre Portugal, apontou que a taxa de desemprego caiu 2 pontos percentuais em 2016, uma das “maiores descidas na Europa”, numa tendência que se propõe manter.

“Baixaremos do limiar dos dois dígitos”, prometeu. “Se não o fizer, teremos de pedir desculpa ao secretário-geral [da OCDE] Gúrria: o relatório prevê que tal não aconteça”, acrescentou o ministro das Finanças, referindo ao relatório da OCDE que prevê que a taxa de desemprego em Portugal fique nos 11% em 2016, mas que se reduza para 10,1% este ano e no próximo.

O secretário-geral da OCDE elogiou, hoje, o primeiro-ministro, António Costa, pela evolução recente da economia portuguesa. Angel Gúrria, que falava durante a apresentação do relatório da OCDE sobre Portugal, elogiou a “liderança do primeiro-ministro, António Costa”, assim como o trabalho feito pela equipa do Ministério das Finanças.