Governo cancelou duas barragens que garantiriam abastecimento de água ao interior

O Governo de António Costa cancelou em 2016 duas barragens que, em conjunto, garantiriam o abastecimento de 764 milhões de metros cúbicos de água à população de sete concelhos do interior-centro. Os municípios visados consideram que essas reservas de água seriam essenciais para dar resposta às populações que sofrem secas cada vez maiores, noticia o jornal “Público”.

A barragem do Alvito, no rio Ocreza, e Girabolhos, no rio Mondego, faziam parte do conjunto de dez novas barragens do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), lançado pelo Governo de José Sócrates. No entanto, em 2016, o atual Executivo decidiu cancelar ambas as barragens e adiar a barragem de Fridão por três anos.

A barragem do Alvito permitiria abastecer os concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. Já a barragem de Girabolhos abasteceria os concelhos de Seia, Gouveia, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas. Rui Godinho, Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), compara o que significam os quase mil milhões de metros cúbicos de água de Castelo de Bode para a população da área metropolitana de Lisboa com o valor para as populações do interior.