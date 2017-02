Governo britânico rejeita petição que pedia cancelamento da visita de Trump

A petição online contava já com quase duas milhões de assinaturas, que pedia para que fosse cancelada a visita do presidente norte-americano ao Reino Unido, ultrapassando as 100 mil assinaturas necessárias para que uma petição seja debatida no parlamento.

“O governo britânico credita que o presidente dos Estados Unidos merece a cortesia de uma visita de estado. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas ao Presidente Trump, uma vez que as datas e os pormenores estejam finalizados, disse o gabinete de diplomacia do governo de Theresa May.

O governo respondeu no site da petição e diz que “reconhece as fortes opiniões expressas pelos muitos signatários desta petição” mas que não a apoia. “Durante a sua visita aos Estados Unidos a 27 de janeiro de 2017, a primeira-ministra, em nome de sua majestade a Rainha, convidou o Presidente Trump para uma visita de Estado ao Reino Unido este ano. O convite foi aceite e reflete a importância da relação entre os Estados Unidos da América e o Reino Unido.”