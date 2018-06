Governo britânico confiante no Brexit

O governo britânico de Theresa May está confiante em que ganhará a votação do projeto de saída da União Europeia, o Brexit, apesar das ameaças de revolta de vários membros do parlamento que se têm assumir a favor da permanência no seio do agregado.

Vários ministros e assessores do governo afirmaram-se “tranquilos”, segundo avança a imprensa britânica, quando o projeto regressar à câmara baixa esta terça-feira, para ser votado.

Enquanto o parlamento entra numa semana importante, com a votação final sobre o projeto de lei do Brexit, o governo está a tentar aprovar as emendas da Câmara dos Lordes, que visam suavizar a saída do Reino Unido da União Europeia.