Governo brasileiro altera horários da função pública durante o Mundial 2018

O governo brasileiro flexibilizou os horários dos organismos e entidades públicas, desde ministérios, fundações e prefeituras (autarquias), nos dias dos jogos da selecção brasileira de futebol, durante o Campeonato do Mundo de 2018, segundo uma portaria daquele Estado publicada na segunda-feira, 4.

Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União (equivalente ao Diário da República), citada pela Agência Brasil, o Ministério do Planeamento, Desenvolvimento e Gestão brasileiro, cujo ministro é Esteves Colnago, determinou que nos dias em que os jogos do Brasil se realizam de manhã o horário de trabalho para os funcionários públicos só se inicia a partir das 14h00. Já nos dias em que os jogos se realizam à tarde, o expediente começa de manhã e termina pelas 13h00.

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o dia 31 de outubro. Os funcionários públicos, contudo, deverão ter em consideração e garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais.