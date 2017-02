Governo, BE e PCP discutem amanhã precariedade no Estado

O Governo deverá apresentar amanhã à tarde ao BE e ao PCP o relatório sobre a precariedade no Estado, segundo disse fonte governamental ao Jornal Económico.

Na última sexta-feira, no Parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o relatório que faz o levantamento dos trabalhadores precários na administração pública e que inclui medidas para integrar os trabalhadores no Estado seria apresentado esta semana.

Segundo o Público, há duas soluções que estão a ser avaliadas entre os parceiros da maioria parlamentar: uma é integrar os precários através de um concurso extraordinário, a outra é o recurso a um tribunal arbitral. Porém, o ministro das Finanças, Mário Centeno, sinalizou hoje, no Parlamento, que a solução para integrar os precários deverá ser feita por concurso.

João Soeiro, do BE, disse ao Jornal Económico que o partido “quer uma solução que não deixe ninguém de fora, sem critérios, que exclua o reconhecimento do vínculo de todos” os trabalhadores precários na administração pública.

O tema estará também em discussão entre o Governo e as estruturas sindicais da administração pública no dia 13 e o PCP agendou um debate com urgência para dia 16 no Parlamento.