Governo avalia sexto escalão de IRS com taxa de 23%

O Executivo está a estudar a introdução de um sexto escalão de IRS com a introdução de uma nova taxa marginal, em torno dos 23%, para os contribuintes com rendimentos colectáveis entre 7.091 e 20.261 euros, que se encontram actualmente no segundo escalão do IRS com uma taxa normal de 28,5%. A medida passa por “partir” em dois o segundo escalão, introduzindo-se um novo até 13.600 euros, numa alteração com um impacto orçamental da ordem dos 400 milhões de euros, o dobro do previsto no Programa de Estabilidade (PEC) para aliviar o IRS às famílias e fica aquém do pretendido pelo Bloco, sabe o Jornal Económico.

