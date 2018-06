Governo autoriza lançamento da obra de reabilitação e regularização da Ribeira de João Gomes

O conselho de governo decidiu aprovar esta quinta-feira o lançamento da obra de reabilitação e regularização da Ribeira de João Gomes uma intervenção que vai custar um montante máximo de 12 milhões de euros.

A expectativa é que estes trabalhos se iniciem em outubro/novembro sendo que a primeira fase, que compreende o troço entre o Mercado e o quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, deve estar concluída no primeiro trimestre de 2020.

A segunda fase inclui o quartel e o açude 1 da Ribeira de João Gomes. a obra prevê também a substituição de três pontes (Carmo, Campo da Barca e junto ao economato da Câmara Municipal do Funchal) e a construção de uma rotunda, no Campo da Barca.

Foi também adjudicada a obra de Reconstrução e Regularização da Ribeira de Santa Luzia no troço entre a Ponte do Bazar do Povo e a Ponte Dom Manuel que irá alocar 3,7 milhões de euros. O projeto inclui a requalificação de um troço com 191 metros da Ribeira de Santa Luzia, a manutenção das muralhas em pedra, a construção de uma ponte pedonal, mesmo em frente à Rua dos Ferreiros, ligando as ruas 31 de janeiro e 5 de outubro, e tem um prazo previsto de 11 meses.

A reunião nomeou a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, como representante do executivo madeirense para a Comissão Interministerial do Ar, das Alterações Climáticas e da Economia Circular.

Foi ainda aprovado um louvor público a António Faria, que se sagrou campeão mundial de Muay Thai, no escalão de 60 quilos, que se estende aos técnicos e dirigentes da Associação de Muay Thai da Madeira.