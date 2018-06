Governo aumenta capital da EDIA em oito milhões de euros

A Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) anunciou ao mercado esta sexta-feira, dia 1 de junho, que o o seu único acionista, o Estado português, aumentou o capital social da empresa em cerca de oito milhões de euros.

“No dia 29 de maio de 2018 foi aprovado por deliberação social unânime por escrito aumentar o capital social da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A., em 8.003.815,00 euros, através da emissão de 1.600.763 de ações nominativas, no valor de cinco euros cada, a subscrever e realizar pelo acionista Estado Português, em numerário”, adianta um comunica da empresa gestora da barragem do Alqueva, em comunicado enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Neste momento, o capital social da EDIA é de 537,3 milhões de euros.