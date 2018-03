Governo atribui 55 milhões de euros ao empreendedorismo e inovação social

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a criação de um Fundo para a Inovação Social (FIS), para financiar iniciativas de empreendedorismo e inovação social, no âmbito da Iniciativa Portugal Inovação Social. O instrumento financeiro vai receber 55 milhões de euros de verbas tanto do Fundo Social Europeu como do Orçamento de Estado.

Após a reunião, o Governo explicou em comunicado que o fundo vai ser operacionalizado através de dívida e capital. A vertente de dívida vai suportar garantias a empréstimos que sejam concedidos a entidades da Economia Social, enquanto a de capital destina-se a co-investimento em capital e quase capital de Pequenas e Médias Empresas (PME) em conjunto com investidores privados.

O FIS “vem completar os três programas de financiamento da Iniciativa Portugal Inovação Social que já se encontram disponíveis, sendo destinado a projetos que apresentem uma maior maturidade, potencial de crescimento e de internacionalização e sustentabilidade financeira que permita o reembolso dos investimentos.PME