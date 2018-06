Governo aprova passagem de candidatos à compra do Banco Caixa Geral à fase das propostas vinculativas

O Conselho de Ministros aprovou hoje as resoluções que determinam a seleção dos potenciais investidores admitidos a participar na fase subsequente do processo de alienação de ações do Banco Caixa Geral em Espanha detidas pela Caixa Geral de Depósitos.

Os investidores selecionados “serão convidados a desenvolver diligências informativas e a proceder à apresentação de propostas vinculativas de aquisição das ações”, avança o comunicado do Conselho de Ministros.

Além dos bancos espanhóis Abanca e Cajamar já avançados pelo Jornal Económico, há um fundo de capital de risco na corrida pelo Banco Caixa Geral em Espanha, o fundo Cerberus, segundo o Negócios. O Jornal Económico confirmou que são estes três os candidatos recomendados pela CGD e que o Governo aprovou hoje.