Governo aprova amanhã comissões para estudar precariedade no Estado

O primeiro-ministro anunciou hoje, no debate quinzenal da Assembleia da República, que o Conselho de ministros irá aprovar amanhã a criação de comissões ministeriais para estudar as necessidades de emprego permanente no Estado e a integração de trabalhadores precários.

O debate de hoje tem como tema a execução da estratégia de médio prazo do Governo, que está vertida no Plano Nacional de Reformas (PNR). Este documento, apresentado em abril do ano passado, prevê múltiplas medidas ao longo da legislatura, para impulsionar o crescimento económico e o emprego.

O debate começou com António Costa a frisar progressos nas medidas do PNR, mas o debate rapidamente evoluiu para temas da actualidade. Costa foi confrontado com o aumento de juros nas emissões de dívida, com a reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, com o aumento do abandono escolar precoce e a precariedade laboral no Estado.