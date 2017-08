Governo apresenta projetos aos empresários da construção e imobiliário

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, vai reunir-se esta manhã com os empresários da construção e do imobiliário, para lhes explicar os projetos previstos para esses setores.

A reunião irá decorrer, nas instalações da sede da AICCOPN – Associação dos Industriais da construção Civil e Obras Públicas, e será presidida por Pedro Marques, que se vai encontrar com Reis Campos, presidente da AICCOPN e da CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário.

A reunião de Pedro Marques com os empresários do setor dará ainda lugar à realização do encontro “Promoção do Investimento e dinamização da Economia – apresentação de Projetos e Iniciativas para o Setor da Construção e do Imobiliário”.