Governo e ANA assinam na quarta-feira acordo para estudar extensão no Montijo

A assinatura do documento para estudar a possibilidade da extensão do aeroporto de Lisboa vai contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, do presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, do presidente da VINCI Airports, Nicolas Notebaert, e do presidente da ANA Aeroportos de Portugal, Jorge Ponce de Leão.

A decisão definitiva sobre a localização do futuro aeroporto no Montijo ainda está condicionada à conclusão de um relatório sobre o impacto da migração de aves naquela zona, nomeadamente para a segurança migratória, como afirmou na semana passada António Costa.

“Temos acordado com a ANA que é necessário aprofundar o estudo relativamente à solução que aparenta viabilidade, que é a do Montijo, mas é uma viabilidade que está condicionada ainda a dados que só poderemos ter no final do ano, designadamente sobre o impacto de ser uma zona de migração de pássaros”, afirmou António Costa. A “segurança aeronáutica” pode entrar em conflito com o percurso migratório das aves, como noticia a Lusa. Se se confirmar que não há perigo, o aeroporto deve receber os primeiros passageiros em 2018.