Governo afasta cenário de abolição de portagens no Interior

O cenário de abolição das portagens nas autoestradas do Interior (as antigas SCUT, sem cobrança ao utilizador) foi hoje, outra vez, afastado pelo ministro do Planeamento e das Infrestruturas.

No final da sessão de consignação da empreitada do troço ferroviário entre a Covilhã e a Guarda, Pedro Marques, em declarações aos jornalistas, assegurou que “não está em causa a abolição das portagens”.

“Estamos a estudar como melhorar as condições de circulação e de fixação das empresas nesta região da Beira Interior. quando esse estudo estiver concluído, anunciaremos as medidas”, garantiu o ministro do Planeamento.