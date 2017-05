Governo admite novo empréstimo ao Fundo de Resolução

Ricardo Mourinho Félix, numa entrevista por escrito, desvenda algumas das condições do acordo de venda do Novo Banco ao Lone Star anunciada recentemente e que ainda está dependente de condições de eficácia. O Secretário de Estado do Tesouro e Finanças diz que espera fechar a venda no fim do primeiro semestre deste ano. Realça que com este acordo ficou completamente afastada a liquidação do Novo Banco. Mourinho Félix admite ainda que possa vir a ser necessário o Estado conceder uma garantia para que o Fundo de Resolução se financie junto do sistema financeiro, se tiver de injectar capital no âmbito do mecanismo de capital contingente.

Qual é o risco de o Novo Banco ir para liquidação no âmbito do atual acordo?

O acordo que o Fundo de Resolução assinou com a Lone Star é um contrato promessa de compra e venda de ações que assegura que o Novo Banco (NB) passa a ter um acionista maioritário que irá injetar 1.000 milhões de euros de capital. O acordo foi assinado depois de negociações entre o Fundo de Resolução (FR) e a Lone Star que, tendo em conta a configuração do negócio no que respeita a ajudas de Estado, envolveu o Ministério das Finanças e a Comissão Europeia (CE) numa fase final.

Previamente à assinatura do contrato promessa chegou-se a um acordo de princípio com a CE sobre as condições da venda do banco, em particular, sobre os termos do mecanismo de capital contingente e da participação acionista do Fundo de Resolução. Neste contexto, a CE considera que estão preenchidos todos os requisitos que permitem afastar definitivamente a liquidação do banco e, portanto, esse cenário, que tinha sido afastado pelo Governo desde o início, encontra-se agora afastado também pela própria CE. O atual acordo não contempla assim qualquer possibilidade do NB vir a ser liquidado. É um cenário que está definitivamente afastado.

Sendo o LME (troca de obrigações) uma condição de venda, e que depende da aceitação voluntária dos obrigacionistas, e tendo o prazo de liquidação do NB desaparecido, isso não poderá travar o negócio de venda?

O exercício de gestão de passivos, vulgo LME, é uma condição para a conclusão do processo de venda e depende da aceitação voluntária dos obrigacionistas. No quadro da negociação com a Lone Star, o Banco de Portugal (BdP), no papel de Autoridade de Resolução que lidera o processo de venda do NB, em conjunto com a administração do banco, analisaram os diversos cenários de criação de capital, que permitam uma partilha equilibrada dos custos e foi nesse cenário que propuseram levar a cabo um LME que permitisse gerar cerca de 500 milhões de euros de capital.