Governo acusa PSD de “falta de pudor” sobre a operação da TAP no Porto

O governo considerou “uma total falta de pudor as declarações” do PSD, de esta quinta-feira, sobre a falta de investimento no aeroporto Sá-Carneiro, acusando os sociais-democratas de terem diminuído o investimento na anterior legislatura, em comunicado divulgado pelo gabinete do ministro do Planeamento e Infraestruturas.

A distrital do PSD do Porto acusou o executivo de falta de investimento no aeroporto do Porto, manifestando “a sua adesão e apoio às posições recentemente tornadas públicas por diversas personalidades e instituições quanto à erosão que, de forma gratuita e premeditada, tem vindo a ser levada a cabo quanto à capacidade de oferta de serviços na região Norte e do aeroporto Francisco Sá Carneiro, em particular”, noticiou a Lusa.

O governo rebateu as acusações. “São, por isso, de uma total falta de pudor as declarações produzidas hoje pelo PSD, sobre uma alegada falta de investimento da companhia naquela infraestrutura, quando foi precisamente durante o Governo liderado por esse partido que a TAP perdeu passageiros no Porto”.