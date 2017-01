Governo de Abu Dabhi com 4,06% da EDP

EDP – Energias de Portugal prestou ao mercado a informação de que no dia 26 de Janeiro de 2017, a International Petroleum Investment Company (IPIC) comunicou à EDP que 100% das acções representativas do seu capital e os respectivos direitos de voto foram adquiridos pela Mubadala Investment Company no dia 19 de Janeiro de 2017.

A IPIC informou igualmente que continua a controlar e deter directamente 100% do capital e respectivos direitos de voto da Senfora BV e que a Senfora BV irá continuar a deter uma participação directa na EDP de 148.431.999 acções representativas de 4,06% do capital e respectivos direitos de voto.

Por via disso e tendo por base o artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários (CVM), são atribuídas à Mubadala 148.431.999 acções representativas de 4,06% do capital e respectivos direitos de voto da EDP.