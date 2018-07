Governo abriu 2.267 vagas para regularização de precários

Número de requerimentos que deram entrada no âmbito do Programa de Regularização dos Vínculos Precários da Administração Pública foi de 31.957.

O Ministério do Trabalho revelou hoje à Comissão do Trabalho e Segurança Social que foram lançados até agora 320 concursos no âmbito do Programa de Regularização dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) correspondentes a 2.267 vagas.

As comissões de avaliação bipartida (CAB) de cada Ministério já deram luz verde aos processos de 12,5 mil candidatos ao programa de regularização de vínculos precários no Estado.