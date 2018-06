CEO da Optimize: “Gostava que as cotadas portuguesas não pagassem dividendos”

Os detalhes da transação ainda não podem ser anunciados, mas um dos principais objetivos já pode. A venda de 23% do capital vai ajudar à sociedade gestora de fundos independente Optimize a ultrapassar fronteiras e colocar os produtos noutros mercados. A operação, noticiada pelo Jornal Económico a 25 de maio, ainda está a ser finalizada e os detalhes sobre os valores envolvidos e a identidade do investidor deverão ser divulgados em meados de junho. Em entrevista, Diogo Santos Teixeira, CEO da Optimize, adianta, no entanto, que o comprador da participação “é português e do setor”.

Questionado sobre o que poderá mudar na estratégia da empresa, Santos Teixeira começa por explicar que Portugal é um mercado relativamente pequeno e que tem encolhido em termos de ativos geridos, ao contrário do que sucede no resto da Europa.

“Face a esta realidade, há duas maneiras de continuar a crescer. Ganhar quota de mercado e a Optimize tem feito isso. A segunda é de ir para outros mercados. Um dos nossos objetivos é de ir para fora de Portugal e propormos os nossos fundos, que têm boas performances, a outros clientes”, refere.