Gostava de morar em Itália? Governo entrega casas (de graça) em Sicília

Se viver em Itália sempre foi o seu grande sonho, saiba que pode estar bem mais perto de vir a torná-lo realidade. O Governo italiano decidiu oferecer, a custo zero, casas na comuna de Gangi, na ilha de Sicília. A única condição é que terá de restaurá-la e fazer dela a sua habitação permanente.

Conhecida pelas temperaturas agradáveis e águas mornas e límpidas, a ilha de Sicília é um destino muito procurado pelos turistas no Verão. Contudo, o despovoamento é flagrante nesta região no interior norte da ilha.

A iniciativa do Governo visa, por isso, o repovoamento da região. Nos dias de hoje a comuna de Gangi conta apenas com 7 mil habitantes, depois de nos últimos anos ter registado uma acentuada quebra populacional. Ao mesmo tempo, o Governo quer dar uma nova cara à cidade, com a reconstrução das casas medievais adquiridas.