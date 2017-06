Google revela planos para nova sede em Londres

É oficial. Em 2018 a Google vai dar início à construção da nova sede em Londres, plano estimado em cerca de mil milhões de dólares (cerca de 890 milhões de euros).

Com 92 mil metros quadrados, o levantamento do edifício com 11 andares, que se irá estender paralelamente às plataformas da estação ferroviária King’s Cross, de Londres, ficará à responsabilidade da empresa de arquitetura Bjarke Ingels Group e da Heatherwick Studios, de acordo com o ‘The Guardian’.

Além dos escritórios, a sede irá incluir um centro de bem-estar – com ginásios, spa, piscina, campos multi-uso de desporto (tanto indoor como outdoor) -, um jardim temático, onde serão plantados morangos, groselhas e sálvia, uma “trilha de corte” de 200 metros de comprimento (que atravessa o telhado) e ainda um parque onde poderão ser estacionadas 686 bicicletas.

A intenção da Google é formar um campus e para tal pretende unir três edifícios: a sede, o atual escritório e um terceiro edifício que a empresa pretende incluir na área. Este campus vai dar origem a sete mil vagas de emprego.

Heatherwick avançou em comunicado, citado pelo ‘The Guardian’, que a área onde será construída a nova sede da empresa multinacional, “é uma colisão fascinante de diversos tipos e espaços de construção” e que adora “essa mistura de estações ferroviárias maciças, estradas, canais e outras infra-estruturas, tudo em caminhos para o ponto mais contectado em Londres”.

Considerando a atual situação do Reino Unido, a decisão da Google de sediar em Londres foi muito arrojada. Em novembro de 2016, durante um discurso no escritório de Londres, Sundar Pichai, presidente-executivo da multinacional, salientou: “Aqui no Reino Unido, é claro para mim que a informática tem um grande futuro com o talento, as instituições educacionais e a paixão pela inovação que vemos ao nosso redor. Estamos comprometidos com o Reino Unido e estamos ansiosos para continuar a investir no novo campus”, cita o diário britânico.