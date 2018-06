Google com melhorias na experiência de contas dos utilizadores

A nova experiência já está disponível para todos os utilizadores de dispositivos Android. Este ano será ainda lançado para o sistema iOS e versão Web.

A Google introduziu uma nova funcionalidade de pesquisa que permite ao utilizador procurar configurações e aceder a outras informações, como por exemplo, como alterar a palavra passe.

Além de uma seção de suporte dedicado, o utilizador poderá agora encontrar mais facilmente os seus controlos de atividade no separador “Dados e Personalização” e escolher quais os tipos de informação de atividade que são guardados na sua conta de modo, assim como encontrar a atualização recente do Checkup de Privacidade que “ajuda a rever as suas escolhas de privacidade e explica como estas moldam a sua experiência nos vários serviços da Google”.