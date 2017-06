Google exclui WSJ e tráfego cai 44%

O Wall Street Journal bloqueou o acesso gratuito aos seus artigos em fevereiro e quadruplicou o número de subscrições online. No entanto, o jornal norte-americano perdeu visibilidade no Google, com uma queda de 44% do tráfego a partir do motor de busca, segundo dados divulgados esta terça-feira pela Bloomberg.

Os resultados apresentados pelo Google baseiam-se num algoritmo desenhado para procurar conteúdos gratuitos na internet. A partir do momento em que o WSJ vedou o acesso dos conteúdos a subscrições pagas, passou a ter disponível apenas os primeiros parágrafos dos artigos e o Google colocou-os num ranking mais baixo. O resultado foi uma limitação da visibilidade.

O jornal, que pertence à empresa de Rupert Murdoch News Corp., argumenta que a política da Google é injusta e pune as empresas de media que tentam atrair mais subscritores. Segundo noticia a Bloomberg, o WSJ reivindica que os artigos sejam tratados de forma igual.