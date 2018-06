Gonçalo Almeida, especialista em direito desportivo: “Cenário extremo pode culminar com a insolvência da Sporting SAD”

A situação dos jogadores que já rescindiram com o Sporting CP e assinaram por outros clubes (como o exemplo de Rui Patrício, que assinou pelo Wolverhampton) é um dos temas que mais dúvidas levanta sobre o processo de rescisão com justa causa. Em declarações ao Jornal Económico, Gonçalo Almeida, advogado especialista em direito desportivo refere que “após a resolução de qualquer contrato de trabalho desportivo, o jogador ou treinador de futebol é livre de celebrar, de imediato, novo contrato com outro Clube/SAD de futebol (ou Federação/Associação Nacional de Futebol, no caso dos treinadores) da sua preferência e assim prosseguir a respetiva carreira desportiva a nível nacional ou internacional”.

Em relação à invocação da justa causa para a rescisão do contrato, Gonçalo Almeida sublinha que “a existência ou não de justa causa, atendendo aos fundamentos invocados em cada uma das rescisões contratuais, será somente analisada à posteriori, em sede da respetiva ação principal laboral, pelos órgãos jurisdicionais competentes. Uma jurisdição que na opinião do especialista em direito desportivo “terá sido contratualmente acautelada por intermédio de uma cláusula compromissória e que caberá seguramente aos Tribunais de Trabalho, a um determinado Tribunal Arbitral do Desporto ou à FIFA, atuando em primeira instância”.

O processo será longo e só no final é que poderão ser retiradas conclusões sobre quais as “consequências a nível financeiro numa eventual indemnização a pagar por uma das partes”, ou desportivo “na eventualidade do processo correr termos junto da Câmara de Resolução de Litígios da FIFA”, afirma o advogado. Nesse caso refere Gonçalo Almeida, “poderão ser impostos a qualquer uma das partes, incluindo ao novo clube, certos impedimentos/suspensões pré-determinados e eventualmente disciplinar”.