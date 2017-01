Gomas saudáveis DoctorGummy: O segredo está na fruta

Participou no programa ‘Shark Tank’, onde conseguiu o incentivo pretendido para iniciar o seu negócio. Da venda online para as farmácias, Nuno Santos pretende passar a comercialização das suas gomas para as grandes superfícies.

Como é possível confecionar gomas saudáveis?

Depois de um longo processo de investigação, conseguimos chegar a uma fórmula que não contém açúcar, glúten, lactose, corantes ou conservantes artificiais. As nossas gomas são compostas por 20% de fruta, ao contrário das gomas convencionais mais vendidas, que contêm menos de 2%.

E quais são os principais ingredientes?

Os principais ingredientes são adoçantes naturais (Maltitol e Stevia), gelatina suína e concentrado de sumos de fruta.

Estas gomas sem açúcar são, essencialmente, dirigidas às crianças. Como têm reagido a esta novidade?

O feedback que temos recebido tem sido muito positivo. Tanto da parte do público, que tem, pela primeira vez, contacto com o nosso produto, e que se mostra muito desejoso de o testar e de comprovar a possibilidade de ter gomas saudáveis e com 100% do aroma e textura, quanto dos nossos clientes, que já aguardavam pela venda dos produtos há algum tempo e, quando lançámos a loja online, efetuaram as primeiras compras. A opinião é unânime: são ótimas (e não somos nós que dizemos).

Como surgiu a DoctorGummy?

A génese da DoctorGummy remonta a 2008 na Associação das Escolas Jesus, Maria e José, conhecida como a Associação do Monte Pedral, uma IPSS inovadora, com 140 anos de história, privada, empreendedora e sustentável. Esta é uma fonte de inspiração para aqueles que querem fazer deste um mundo melhor. Assim, este foi um dos elementos fundamentais para que o sonho da DoctorGummy pudesse hoje ser uma realidade.

Aqui reunimos um grupo de investigadores com o propósito de desenvolver formulações farmacêuticas que facilitassem a administração de medicamentos a crianças e idosos. A investigação, que se iniciara no setor farmacêutico, derivou para o setor alimentar, com a formulação de gomas, chupas, rebuçados, pastilhas e chocolates mais saudáveis, sem açúcar, sem glúten, sem lactose, sem corantes, aromatizantes e conservantes naturais.

A DoctorGummy é uma startup portuguesa do setor alimentar, que chegou ao mercado no final deste verão. Parte dos lucros da DoctorGummy são para ser aplicados no apoio a instituições e projetos do setor social, em áreas como saúde, educação, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Não esquecemos que a génese da DoctorGummy está numa IPSS.

A ideia das gomas saudáveis foi pensada em 2008, mas apenas se tornou uma realidade em 2014. Porquê?

Em 2008, altura em que surge a ideia, é iniciado o processo de investigação para conseguir cumprir o objetivo de se fabricar guloseimas sem açúcar, sem glúten, sem lactose, sem corantes e conservantes artificiais, mas que mantivessem as características fundamentais das mesmas e permitissem facilitar a administração de medicamentos ao consumidor. Este processo foi mantido em sigilo.

Só em 2014, já com as formulações quase fechadas, é que o projeto é apresentado ao público pela primeira vez, [no ‘Shark Tank’], ao ganhar um prémio de empreendedorismo entre mais de catorze mil candidatos.

E quais foram os laboratórios utilizados?

Durante o período de investigação rapidamente percebemos que não poderíamos estar sós nesta tarefa, foi por isso que foram estabelecidas parcerias com laboratórios, universidades, hospitais e empresas, tanto na Europa como fora dela, que nos ajudaram a concretizar os objetivos propostos. Em Portugal podemos referir parceiros como o Hospital de São João ou a Universidade Católica, no Porto.

Internacionalização

A DoctorGummy começou a vender os seus doces saudáveis em 2016 em toda a União Europeia. Mas, a internacionalização já está a ser pensada para o resto do mundo, afirma Sérgio Silvestre, CEO da empresa.

Qual é a expetativa de comercialização internacional dos produtos? A venda começou por ser online. No entanto, tencionam saltar do online para o retalho. Quando prevêem que tal aconteça?

As gomas DoctorGummy começaram a ser vendidas nas farmácias em outubro. Tencionamos que estejam disponíveis na grande distribuição, sendo que não podemos avançar datas.

As gomas DoctorGummy começaram no final do verão a ser comercializadas através da loja online, com entrega disponível em toda a União Europeia.

No entanto, temos o desejo de internacionalizar ainda mais a DoctorGummy por ser, efetivamente, um conceito inovador a nível mundial. A sua criatividade, inovação e benefícios para o consumidor suscitaram a curiosidade de mercados externos e iremos dar seguimento a contactos que já surgiram um pouco por todo o mundo.

Como descreve a sua participação no programa ‘Shark Tank’?

A apresentação no ‘Shark Tank’ permitiu anunciar e explicar em pormenor os objetivos da DoctorGummy num programa televisivo de grandes audiências, com todo o efeito positivo ao nível da comunicação que isso trouxe. A entrada dos ‘Sharks’ foi um marco no percurso da DoctorGummy, tanto pela visibilidade que gerou como pela inclusão de conhecimentos e pontos de vista diferentes.

Como acontece, e é desejável em todos os concursos de fomento ao empreendedorismo, a DoctorGummy foi evoluindo, crescendo e traçando o seu próprio caminho independente à participação e incentivo do concurso de televisão.

Além do programa televisivo, já ganhou outros prémios com a DoctorGummy…

Já estive envolvido em vários projetos, com os quais participei em prémios e concursos de empreendedorismo. Venci o 2.º lugar do Jovem Empreendedor da ANJE, o 1.º prémio do concurso ‘Creative Business Cup’ na área de inovação na saúde, em Copenhaga, obtive investimento no programa ‘Shark Tank’, o Prémio João Pereira da Rosa, da Fundação “O Século”, em 2015, a Acredita Portugal e o Ace Award em 2013.

Todos estes prémios reconhecem o mérito da DoctorGummy e da equipa.