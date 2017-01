Goldman Sachs pressiona May para proteger centro financeiro de Londres

O conselheiro delegado da Goldman Sachs está a tornar-se um embaraço para a primeira-ministra britânica Theresa May, ao advertir que os centros financeiros europeus poderiam rivalizar com Londres a menos que o governo britânico tenha como prioridade a City nas negociações do Brexit.

Esta postura ficou patente quando May reuniu com os lideres de Wall Street no Fórum Económico Mundial de Davos há dez dias para discutir a sua estratégia de saída da EU, segundo várias fontes presentes na reunião à porta fechada.

Lloy Blankfein, conselheiro-delegado do banco de investimento norte-americano desde há mais de uma década, perguntou a May se os serviços financeiros se incluíam nas suas três prioridades para o Brexit, segundo as mesmas fontes citadas no espanhol Expansiòn.