Golden triplica lucros e lança agregador do património financeiro online

A Golden Wealth Management, nova marca da Golden Assets – Sociedade Gestora de Patrimónios, lançou o SPIN – Sistema de Património Integrado, que agrega todo o património financeiro dos seus clientes numa plataforma online. António Nunes da Silva, CEO da gestora de patrimónios que tem também o serviço de advising, disse ao Jornal Económico tratar-se de uma plataforma única em Portugal que agrega todo o património dos seus clientes espalhado por várias instituições, por várias classes de ativos e até por vários países, no âmbito do serviço de aconselhamento que a gestora com sede no Porto presta.

“A nova ferramenta (o SPIN) permite aos clientes da Golden a consulta diária ao valor total do seu património financeiro, em todas as instituições financeiras nacionais e internacionais, através de acesso único, direto e fácil, em qualquer dispositivo, e em qualquer momento”, diz a gestora.

O CEO da Golden revela que têm 1.000 clientes e 1,3 mil milhões de euros de património sob acompanhamento, dos quais dois terços é gestão discricionária de carteiras (gestão de património). “Estamos a crescer a dois dígitos”, diz o gestor da Golden, que tem uma carreira feita na banca, nomeadamente no BCP. O crescimento dos ativos sob acompanhamento ronda os 22%.

A gestora apresenta em 2017 resultados líquidos positivos de 17.140 euros, muito acima dos 6.126 euros registados um ano antes.

A sociedade gestora de património vende fundos de outras instituições e acompanha cerca de 100 mil gestores de fundos em todo o mundo.

Para além da gestora de patrimónios o grupo é composto por uma sociedade de corretagem e por uma participação de 14,5% na SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, o que António Nunes da Silva considera imprescindível para a relação a longo prazo que querem ter com os seus clientes. “A componente Fundo de Pensões é importante para poder garantir aos clientes um fluxo financeiro após a reforma”, disse.

“O mundo financeiro caminha na direção em que é o cliente o dono da sua própria informação e merece tê-la sempre disponível de forma agregada. Esta iniciativa da Golden permite antecipar os efeitos da nova regulamentação europeia, nomeadamente a Diretiva PSD2, que está a revolucionar o mercado financeiro obrigando os bancos a devolver aos clientes a propriedade destes utilizarem a sua informação financeira como querem, com a liberdade que desejarem, sem restrições ou imposições arbitrárias”, diz o gestor.

“Através desta plataforma, única em Portugal para a consultoria sobre investimentos, os clientes da Golden Wealth Management passam a ter à sua disposição diariamente a consulta do valor total do seu património financeiro global. O cliente que tenha várias contas, em diferentes instituições financeiras, consegue agora ter a visualização global dos seus ativos financeiros, num único extrato”, adianta António Nunes da Silva, presidente da Golden Wealth Management.

Este agregador está incluído no serviço de Financial Advising da Golden, e “permite disponibilizar online de forma agregada uma informação que estava até agora dispersa, permitindo que os clientes saibam, não só o valor total do seu património financeiro, mas também qual a real rentabilidade, quais os produtos mais ou menos rentáveis, como está investido nas diferentes classes de ativos”, explica a gestora.

Isto agiliza o processo de tomada de decisão dos investimentos”, refere António Nunes da Silva.

A Golden Wealth Management, sociedade gestora de patrimónios, comemora este ano o seu 18º aniversário. “No âmbito da nossa atuação, valorizamos o património dos clientes e comprometemo-nos em prestar-lhes o melhor serviço, de forma rigorosa e independente, apresentando as melhores soluções à medida de cada um. Com uma equipa de pessoas experientes e especialistas, dedicamo-nos a pensar o presente e o futuro dos ativos financeiros dos clientes, com vista à criação de valor para todos eles”, diz António Nunes da Silva.

A Golden Wealth Management, sociedade gestora de patrimónios, foi fundada em 2000 com a constituição da Golden Assets e está atualmente presente no Porto, Lisboa, Faro e Funchal. Conta com uma equipa de 74 colaboradores que prestam serviços de Financial Advising, Asset Management e Brokerage. Em 2017, a Golden Wealth Management cresceu 22%, face a 2016.

A sociedade gestora, “com o objetivo de sensibilizar as gerações futuras para a gestão de património criou um programa destinado a estudantes dos 20 aos 30 anos, o Golden Talent Academy irá realizar-se na Católica Porto Business School de 2 a 6 de julho.

O CEO da Golden é um defensor que a gestão de patrimónios faça parte do currículo dos cursos universitários de gestão.