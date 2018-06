Golden State Warriors revalidam título da NBA

A equipa de São Francisco derrotou os Cleveland Cavaliers de LeBron James por 4-0 na série, vencendo por 108-85 no quarto jogo das finais, realizadas à melhor de sete jogos.

A grande estrela dos dubs nestas finais foi Kevin Durant que fez, em média, nos quatro jogos disputados, 28.8 pontos. Do lado dos Cleveland, o melhor foi LeBron James.

Neste quarto e último jogo, os Warriors aproveitaram uma vantagem de nove pontos no primeiro período para chegaram ao intervalo com a mesma diferença. Os Cavaliers ainda ameaçaram no segundo período mas, depois do intervalo, os Warriors partiram definitivamente à conquista do seu sexto campeonato.

Quem não irá festejar o título com os Warriors será o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois de polémicas envolvendo jogadores a recusarem a tradicional visita que a equipa campeã da NBA faz à Casa Branca, em Washington D.C., Trump confirmou esta sexta-feira que não iria convidar nenhuma das equipas vencedoras, fosse quem fosse.