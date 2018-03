GNR apreende meixão no valor de 735 mil euros na posse de um grupo de asiáticos

A Guarda Nacional Republicana apreendou na quinta-feira à noite 105 quilos de meixão vivo, no valor de 735 mil euros, em Vila do Conde, que estavam na possa de seis homens oriundos da China e Singapura, noticia o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira. Os homens, que estavam em situação ilegal, foram detidos.

Não é de agora que as autoridades apertam o cerco a grupos que se dedicam a apanhar meixão, uma espécie cuja pesca é proibida mas que dá lucros milionário. Os seis homens em causa são suspeitos de pertencerem a uma rede intenacional que se dedica ao contrabando da chamada “enguia bebé” em fase larvar.

Os seis homens asiáticos em causa foram detidos durante uma fiscalização de rotina do Destacamenteo de Controlo Costeiro de Matosinhos, na area de serviço de Vila do Conde, na A 28. Transportavam numa carrinha com matricula espanhola quatro malas que continham 420 mil espécimes de meixão e tinham na sua posse cerca de dez mil euros.