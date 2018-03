Glovo chegou ao Porto e vai entregar hambúrgueres do Munchie e gelados do Santini a casa

A app de entregas Glovo anunciou esta segunda-feira, 19 de março, a chegada à cidade do Porto. Cinco meses após ter começado a operar em Portugal, através de Lisboa, os Glovers [estafetas] da startup espanhola viajam até à ‘Invicta’ para lhe entregar… Quase tudo o que quiser (produtos de farmácias, restaurantes, lojas, entre outos).

“A expansão para o Porto vem no seguimento da excelente aceitação e crescimento da Glovo em Lisboa, e é a demonstração de que os portugueses estão a aderir a estas novas soluções de entregas on-demand, que poupam tempo e melhoram a sua qualidade de vida”, afirma José Félix, diretor da Glovo para a Península Ibérica.

À parte as entregas específicas personalizadas, a empresa tornou-se parceira de estabelecimentos reconhecidos no Porto, como a Munchie the Burger Kitchen, a Leitaria da Quinta do Paço e o Santini. Os produtos da CUF, as refeições do Labo B Café, os pratos vegetarianos do daTerra e os mexilhões da Moules também se encontram entre os bens que podem ser encaminhados até à sua porta.