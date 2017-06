Global Media faz site de entretenimento e lifestyle

O novo produto editorial do grupo Global Media – que detém o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, O Jogo e o Dinheiro Vivo – chama-se N-TV e está especializado em conteúdos de entretenimento gerais relacionados com histórias de vida de personalidades nacionais e internacionais, figuras de televisão, entrevistas, moda e lifestyle, e ainda séries e cinema. Trata-se de uma parceria com a empresa Palavras Ditas e tem como particularidade viver, apenas, na internet, disponibilizando texto, imagens e, também, vídeo.

